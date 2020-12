L’ex-Montois Megan Laurent à Esch: un premier but qui en appelle d’autres

Il a déjà marqué un but en championnat, important pour son équipe, ainsi que pour la confiance. N’empêche, Megan Laurent reste sur sa faim. Il ne regrette pas d’avoir rejoint la Jeunesse Esch en août dernier. Mais jusqu’ici, une blessure, et la crise sanitaire, l’ont empêché de pouvoir réellement montrer son savoir-faire au staff et aux dirigeants luxembourgeois.

Compliqués, les premiers pas de Megan au Grand-Duché. Il n’y est cependant pour rien. « C’est la faute à pas de chance », comme diraient certains. Ainsi, une semaine après avoir signé à la Jeunesse Esch, il montait déjà au jeu durant une vingtaine de minutes. Une petite déchirure le freinait ensuite. Une fois rétabli, il disputait alors une mi-temps, avant de se retrouver au repos forcé en raison de la trêve internationale. La reprise, le 22 novembre contre Wiltz, lui souriait enfin. Ce jour-là, Megan inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs. S’il n’a rapporté qu’un petit point aux Noir et Blanc (1-1), il a fait du bien au Bernissartois. « Surtout pour la confiance », lance-t-il, avant de préciser : « Je suis rentré sur mon pied droit avant d’expédier le ballon au second poteau. Franchement, à ce moment-là, je retrouvais de bonnes sensations. Je n’attendais plus qu’une seule chose : prendre part à un maximum de rencontres… » C’était compter sans une nouvelle interruption pour cause de Covid, qui coupait le médian de 28 ans dans son élan.

« Les équipes du Grand-Duché ne feraient pas tache en D1B »

Quand nous l’avons contacté ce lundi, Megan reprenait la direction du Grand-Duché. « Nous avons bénéficié d’une semaine de congé. J’en ai profité pour rentrer en Belgique, avec un programme d’entretien fourni par le club. Je l’ai respecté. Tout seul, bien sûr. Je n’avais pas trop le choix ». La reprise des entraînements était programmée ce lundi à Esch. « Mais pas tous ensemble, évidemment. Par petits groupes de quatre, selon le protocole sanitaire ».

S’il n’a encore eu qu’un aperçu du football luxembourgeois, l’ancien joueur du RC Malines, de Mons, de Tubize, du Lierse et d’Eupen en a vu assez pour s’autoriser quelques comparaisons. « Par rapport aux années précédentes, le jeu pratiqué là-bas a pas mal progressé. Certaines formations ne manquent pas d’atouts. Pour tenir la route en D1A en Belgique ? Je n’irais pas jusque-là. Mais elles ne feraient pas tache en D1B. Au Grand-Duché, les équipes ne sont pas vraiment du genre à calculer. Elles attaquent à tout-va, avec la ferme volonté de marquer le plus possible et sans prendre trop de précautions. Cela me convient, sachant que je n’ai pas eu 36 solutions après Eupen. Après deux années sans trop jouer, ce que je recherche avant tout, c’est accumuler les matches et retrouver le plaisir ».

Objectif top-4 pour la Jeunesse Esch. En principe…

Après neuf journées de championnat, la Jeunesse Esch se situe en milieu de classement, avec trois victoires pour trois défaites et trois partages. Un bilan mitigé ? « Cette saison, le club a l’objectif de décrocher une place dans le top-4 qui pourrait être synonyme d’entrée en coupe d’Europe », explique Megan. « À partir de là, c’est sûr que le président s’attendait à une meilleure entrée en matière. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’est intervenu le changement d’entraîneur, au début du mois d’octobre. Malheureusement, avec la crise, il est impossible d’enchaîner ». Et donc, d’afficher les progrès envisagés. À l’image du Bernissartois, ce n’est pourtant pas l’envie qui manque…

