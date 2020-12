La date de la reprise basket est fixée: «Comme un signe encourageant»

Le Conseil d’administration de l’Association Wallonie-Bruxelles s’est réuni ce mardi soir et a décidé de fixer au week-end des 13 et 14 février la reprise des différents championnats régionaux et provinciaux.

