Mons-Borinage: les supermarchés continuent d’investir dans la désinfection

10/12 19:00 → 11/12 09:00

Ce soir et cette nuit, il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de givre, principalement dans le centre et l'est du pays. En seconde partie de nuit et vendredi matin, de la neige ou des pluies verglaçantes pourront également rendre les routes glissantes en Ardenne, en Lorraine belge ainsi que dans le sud de la province du Hainaut.