Mons-Borinage: Cécile a reçu 3 appels de Syrie, attention, c’est une arnaque!

Les zones de police mettent en garde contre les appels en provenance de Syrie. Il s’agit en réalité d’une arnaque, si on rappelle le numéro, on peut se retrouver avec une facture très élevée. Cécile, qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, a reçu trois appels à quelques minutes d’intervalle, de trois numéros différents. Olivier Bogaert, commissaire de la Federal Computer Crime Unit, nous en dit plus sur cette arnaque.

