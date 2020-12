Dour: la taxe déchets va augmenter pour tous les ménages

Les ménages de 2 et 3 personnes paieront 5 euros de plus en 2021. - Illustration/Vincent Lorent

La taxe déchets va augmenter à Dour. L’année prochaine, les isolés et les ménages de 2 et 3 personnes paieront 5 euros de plus qu’en 2020. Et pour les ménages de 4 personnes, la hausse sera de 10 euros. Mais dans le même temps, la commune offrira un chèque Covid de 10 euros à chaque habitant. Et particularité: cette aide n’est pas financée par un emprunt.