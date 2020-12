Basket: Mons-Hainaut devra être au top chez le champion ostendais, dimanche

Après pratiquement neuf mois d’inactivité en championnat, Mons-Hainaut vient de disputer ses deux premiers matches officiels dans sa poule du premier tour, disputée avec Louvain, Limburg United, Alost et Liège Basket. Dimanche, BMH se déplace à Ostende (coup d’envoi à 15h avec direct TV à la VRT) dans le cadre du second tour.

Lors de l’établissement du calendrier, la Ligue a autorisé les clubs à avancer une ou plusieurs rencontres du second tour pour désengorger un calendrier où toutes les équipes doivent encore se rencontrer en aller-retour. « Ostende étant bye dans sa poule en même temps que Mons-Hainaut, nous avons convenu d’anticiper cette rencontre. Ce sera également le cas lors de la venue des Côtiers à la Diamonte mons.arena, en février prochain », a expliqué le manager montois Thierry Wilquin.

Face à Louvain et Limburg United, les Renards ont sorti leurs griffes pour engranger deux premiers succès. « Après cette victoire face aux limbourgeois, staff et joueurs sont retournés au travail pour préparer ce déplacement à Ostende qu’il va falloir aborder sans le concours de Lorenzo (Giancaterino). Nous espérons que sa blessure n’est pas trop grave et qu’il puisse rapidement réintégrer le groupe », a expliqué le coach Vedran Bosnic. « Nous savons aussi que les Côtiers vont nous donner du fil à retordre. Nous devrons être meilleurs pour revendiquer quelque chose face au champion de Belgique. »

Se surpasser et faire preuve d’un bon esprit

En neuf saisons passées à la côte, le coach national Dario Gjergja n’a abandonné que trois coupes. Et il vient de rempiler pour cinq nouvelles saisons… Avec huit joueurs conservés et un bel équilibre entre jeunesse et expérience, le club d’Ostende va, une fois encore, écraser la concurrence. Inutile donc de s’étaler en palabre sur l’adversaire à venir. Porté par son « général » Djordjevic (37 ans), l’actuel champion de Belgique présente d’autres arguments que les Renards. « Au niveau du « roster », il n’y a pas photo », confirme Vedran Bosnic. « Les Côtiers peuvent aligner deux « cinq » de base différents sans pour autant diminuer le rendement et l’intensité sur le terrain. Il va falloir les arrêter. On ne peut pas changer ce que nous sommes, mais il y a beaucoup de choses en défense et en zone avant que nous devons mieux faire. Nous devrons être au top pour tenir la dragée haute à notre adversaire. La qualité d’un groupe repose sur la somme des qualités individuelles. Si tout le monde parvient à se surpasser tout en faisant preuve d’un bon esprit, nous aurons, peut-être, un bon coup à jouer face aux Côtiers, dimanche. »

Mercredi soir, Ostende s’est incliné à domicile face aux Italiens de Brindisi (80-92) pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions de basket. Lors de cette rencontre où Gillet (cheville) faisait l’impasse, l’ancien Montois Loïc Schwartz (16 pts) est sorti du lot. Au classement de la Champions League, les Côtiers affichent le bilan d’une victoire (Burgos) pour deux défaites.

CHRISTIAN LAURENT