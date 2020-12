Escalade: la Jurbisienne Chloé Caulier nominée pour la «Sportive de l’année»

Les exploits de Chloé Caulier à Moscou lors des championnats d’Europe ne sont pas passés inaperçus en Belgique. Sa médaille d’argent en bloc, sa discipline de prédilection, et sa cinquième place du combiné, ont marqué les esprits, à tel point que la grimpeuse de 24 ans a été nominée pour le titre de sportive belge de l’année.

La grande gagnante sera élue le 18 décembre prochain lors du gala du sport, organisé chaque année par Sportspress.be (l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs). Pour Chloé Caulier, c’est déjà un grand honneur de figurer parmi les nominées. « J’ai été très surprise d’être sélectionnée, je ne m’y attendais pas du tout », réagit la Jurbisienne. « C’est une belle reconnaissance. J’en suis très fière, surtout quand je vois aux côtés de quelles autres athlètes je suis nominée. » La grimpeuse se retrouve en effet avec Nafi Thiam, Elise Mertens, Charline Van Snick… « Ça fait plaisir. En tant que sportive de haut niveau, je suis de près les autres disciplines. Je suis donc très heureuse de me retrouver avec de telles athlètes. »

Cette nomination prouve également que l’escalade a gagné en popularité, surtout en cette fin d’année. « Pour une fois, le contexte a été à notre avantage. Avec le coronavirus et l’arrêt des autres sports, l’escalade a été plus médiatisé qu’en temps normal. Les médias se sont aussi plus intéressés à notre sport car il vient d’entrer aux Jeux Olympiques. Ça fait plaisir. J’ai toujours aimé partager ma passion. J’espère que grâce à cette médiatisation, des gens auront envie de commencer à pratiquer l’escalade. »

Top 3 dévoilé lundi

Seuls les journalistes professionnels affiliés à Sportspress.be et les anciens lauréats du trophée, qui ne sont plus actifs, peuvent voter pour les différentes distinctions. Les votes seront clôturés le lundi 14 décembre à 12h. Le jour même, le top 3 de chaque catégorie sera dévoilé. Et c’est donc le 18 décembre, lors d’une cérémonie à Schelle en province d’Anvers, que les grands gagnants seront dévoilés. Chloé Caulier peut-elle succéder à la gymnaste Nina Derwaele, élue sportive de l’année en 2018 et 2019 ? « Ce sera très compliqué vu la liste », commente Chloé Caulier. « Maintenant, peut-être que le fait d’être passée à la télé jouera en ma faveur ? Nous verrons bien. »

Mais quoi qu’il arrive, la Jurbisienne a déjà tout gagné en 2020.

N.E.