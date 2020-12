Les extrêmes de la BeNeleague de basket: Groningen au nord, Mons au sud

Thierry Wilquin, le manager des Renards, revient sur les tenants et les aboutissants de ce grand projet qui vient d’aboutir. Pour rappel, il rassemble les championnats belges et néerlandais et va démarrer l’année prochaine.

Thierry, le projet de BeNeleague ne date pas d’hier. Comment a-t-il évolué pour en arriver à une réalité dès 2021 ?

Il y avait déjà eu des essais voici une dizaine d’années, restés sans suite. Depuis un an et demi, toutefois, l’idée d’un rapprochement des deux ligues s’est développée pour devenir plus concrète, avec une réelle volonté d’aboutir des deux côtés.

Étiez-vous favorable à une telle formule ?

Au début, pas vraiment. Au contraire des clubs flamands… J’ai cherché à calmer les ardeurs, jugeant hasardeux de se lancer sans qu’une étude puisse venir étayer, ou pas, la viabilité d’une telle collaboration. C’est là qu’est intervenue la société privée HyperCube, spécialisée dans les modèles économiques et sportifs. Et à partir du moment où elle a réalisé un audit sur la situation du basket dans les deux pays, puis rendu ses conclusions, j’ai trouvé le projet plus crédible pour l’avenir. Novateur, il peut tenir la route.

D’autant que l’implication d’HyperCube ne s’arrête pas là.

Tout à fait. Partie prenante dans l’organisation de la BeNeleague à tous les niveaux (formule de la compétition, droits TV, volet commercial et financier, arbitrage,…), elle va piloter l’ensemble. En réalité, c’est son métier et elle a déjà fait ses preuves, dans le football, notamment. Ici, il y a un vrai objectif, une vraie perspective.

L’ambition est clairement de relancer le basket.

Il y a un an et demi, le championnat belge de D1 comptait 10 équipes, son homologue néerlandais 9. Au début de la saison en cours, le nombre est resté le même chez nous, mais les Pays-Bas sont passés à 12. En réalité, le nouveau projet prévoit que chaque pays peut varier entre 8 et 12.

Pourquoi pas davantage ?

Des deux côtés de la frontière, mais peut-être plus encore en Belgique, une compétition attractive ne peut s’envisager à 16 ou à 18. Difficile, vu la taille du royaume, mais surtout l’état global des infrastructures. Ou alors, ce serait au détriment de la qualité générale. Or, ce que le public souhaite, c’est assister à des matches proposant du beau jeu, avec un minimum de confort en tribunes, non ?

Forcément, la formule de la BeNeleague va permettre d’augmenter le panel des adversaires.

Et cela répond aux réactions de certains supporters qui se plaignaient de la répétition des affiches avec les mêmes clubs. Personnellement, cela ne me posait pas problème dans la mesure où la formule garantissait des rencontres de qualité. À terme, donc, l’objectif de la BeNeleague est de hausser un peu plus encore le niveau et l’attractivité des deux ligues voisines.

Où et comment situer le championnat batave, comparé à son pendant belge ?

HyperCube a fait une étude sur le sujet. Il en ressort que le basket hollandais est d’un niveau inférieur au nôtre. Il suffit de prendre en compte les résultats des clubs bataves sur la scène européenne, ainsi que les performances de l’équipe nationale. Maintenant, il faut leur laisser, nos voisins ont une mentalité sportive naturelle et ne manque pas de potentiel. Peut-être vont-ils profiter un peu plus de la situation ? Mais des points communs existent aussi. Comme chez nous, quatre ou cinq équipes jouent les premiers rôles, et les autres suivent.

Sur base de cela, que représente cette association ? Quels arguments présente-t-elle ?

Je ne parle pas du sport, bien entendu, mais Belgique et Pays-Bas réunis ont, grosso modo, le même niveau que le marché espagnol en termes de possibilités économiques. Ce n’est pas négligeable pour les relations avec les partenaires, par exemple. D’où justement l’intérêt de ce projet élargi, plus consistant que deux championnats réduits aux limites de leurs frontières.

Le nouveau format commencera en 2021 pour une durée de trois ans, au moins.

C’est le minimum imposé par la société HyperCube, histoire de se laisser le temps de lancer la compétition et de prendre un peu de recul. Ceci dit, que les choses soient claires : chaque ligue conserve son autonomie. C’est d’ailleurs une obligation de la FIBA. Le concept prévoit des matches entre équipes belges et néerlandaises, mais il y aura toujours un champion de Belgique et un champion des Pays-Bas. Et par la suite, un champion de la BeNeleague.

De fameuses expéditions en vue !

En effet. Et les cercles francophones s’avèrent les plus touchés. Le club le plus au nord, c’est Donar Groningen. Le plus au sud, Mons-Hainaut (NDLR : soit près de 430 kilomètres) ! Mais parmi ses objectifs, la BeNeleague va chercher à créer une forme de solidarité pour diminuer le plus possible l’impact financier de ces longs déplacements. Comme quoi, rien n’est laissé au hasard

F.Mi.