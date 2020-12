Infographies, vidéos, podcasts...: notre dossier spécial digital «un an de Covid-19»

T out au long de cette crise sanitaire, les experts de la Santé nous ont permis de mieux comprendre le virus et la gestion de la pandémie. Un an après l’apparition du Covid-19, nous avons fait le point avec eux. Commençons par le Dr Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l’Absym (syndicat médical).