Quaregnon: des cartes de vœux personnalisées pour réconforter les personnes âgées

À l’approche d’un Noël très particulier, beaucoup de familles se préparent à le fêter en comité restreint et selon les normes sanitaires. Pourtant, certains n’auront pas la chance d’être entourés de leurs proches et seront seuls la veille et le jour de Noël. Pour accompagner au mieux les pensionnaires des homes, des cartes de vœux réalisées par des enfants leur seront distribuées. De quoi garder le sourire et apporter un peu de réconfort.

