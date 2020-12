Mons: en péril depuis la crise Covid, ils ont manifesté leur mécontentement

Ce dimanche en début d’après-midi, une petite trentaine de personnes était réunie pour un rassemblement pacifique sur le parking situé à l’arrière d’Imagix. Les restaurateurs, les indépendants ou plus simplement les travailleurs et travailleuses en détresse étaient invitées à venir s’exprimer concernant les mesures actuelles prises par le gouvernement. Avec pancartes et banderoles, ils ont montré leur mécontentement.

