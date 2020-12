Foot (D1B): le premier but du Montois De Belder rapporte trois points à Deinze

C’est son premier de la saison, il est déterminant et est tombé face à ses anciennes couleurs ! On comprend la joie de Dylan De Belder au moment d’offrir la victoire à Deinze, samedi. Un peu plus de neuf mois plus tard, il a donc pu, à nouveau, lever les bras au ciel.

En visite à Mouscron le 22 février 2020, le CS Bruges s’était imposé sur le plus petit écart grâce à un but de De Belder. L’attaquant ne le savait pas encore, mais sa patience allait ensuite être mise à rude épreuve. Aux difficultés liées à la crise sanitaire, est venue s’ajouter une blessure aux adducteurs qui l’a longtemps contrarié. Si le Covid n’a pas disparu, Dylan, rétabli, entrevoit le bout du tunnel. Monté au jeu à la 72e, samedi au Lierse, il ne lui a pas fallu un quart d’heure pour retrouver le chemin qu’il connaît le mieux, celui des filets. Il a ainsi mis un terme à une partie complètement folle, au cours de laquelle son équipe de Deinze a toujours été menée au score, sauf dans les derniers instants.

« Conscients qu’une victoire laisserait le Lierse à bonne distance au classement, nous nous sommes peut-être mis une pression inutile », précise le buteur de 28 ans. « D’où ce match un peu compliqué, et cette entrée en matière catastrophique (1-0 dès la 9e). Contre le cours du jeu, les Anversois parvenaient même à doubler la mise. À 3-1, nous avons craint le pire, mais la dernière ligne droite nous a été favorable, notamment au niveau de la concrétisation ». Vu le scénario, les Orange et Noir auraient pu se contenter du point au moment de l’égalisation. Eh bien, non : « Quand nous avons fait 3-3, je suis vite allé récupérer le ballon au fond du but. Nous sentions que le Lierse arrivait au point de rupture sur le plan physique et qu’il y avait de la place pour l’emporter. Nous avons eu raison de croire en nos chances… Quelqu’un qui n’a pas vu le match pourrait dire que nous nous en sommes bien sortis. Mais avec 73 % de possession, 23 tirs (contre 10) et 604 passes (contre 234), nous n’avons pas volé ce succès ».

« C’est vraiment ce qu’il me manquait pour recouvrer la confiance »

C’est sur assist de Vargas, une subtile « louche », que l’ancien Dragon a « achevé » le Lierse d’un certain Tom Van Imschoot, à quatre minutes du coup de sifflet final. « Un attaquant qui reste un bon moment sans marquer, se pose des questions. Cela finit par trotter dans la tête. Ce premier but de la saison tombe à pic alors que je reprends du rythme. C’est vraiment ce qu’il me manquait pour dire de recouvrer la confiance. Désormais, j’espère enchaîner ». Avec une deuxième titularisation ? « Je touche du bois, mais la blessure n’est plus qu’un mauvais souvenir. Maintenant, le coach tient absolument à ce que je prenne le temps de revenir au top, sans me précipiter, afin d’éviter une nouvelle rechute. Il est vrai que Mertens, l’autre attaquant, a le but facile. Il en a déjà neuf à son compteur personnel. La concurrence est là, bien sûr, mais nous pouvons aussi nous révéler très complémentaires. D’ailleurs, nous l’avons déjà prouvé… »

La trêve qui se profile risque de couper le Mesvinois dans son élan. « Elle arrive, en effet, au mauvais moment pour moi. Elle s’avère, du reste, assez longue. Ceci dit, j’ai la ferme intention de bien lancer la deuxième partie de la saison ». Et on sait ce que peut apporter un De Belder en pleine possession de ses moyens…

F.Mi.