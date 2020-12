Un stade de foot à 3M à Frameries: Bosquètia champion des grands projets subsidiés

Assis dans la vieille tribune vouée à disparaître, de gauche à droite: l’échevin des sports Arnaud Malou, le président du club Fabrice Matani et le bourgmestre Jean-Marc Dupont. - C.T.

Bosquètia champion! Champion dans la catégorie «grand projet subsidié». Pour défendre son projet de nouveau stade de foot, Frameries n’a pas ménagé ses efforts et ils ont payé -enfin, ils vont payer, et pas un peu: près de 2 millions de subsides d’Infrasports. A quoi la commune ajoutera un million via sa régie autonome. Dans son futur écrin, le club pourra développer de nouvelles activités. Une équipe féminine, notamment.