Gym: le Montois Ilario Ianora, de l’Hémérocallis au centre de haut niveau

Les jeunes gymnastes de l’Hémérocallis à Mons continuent à s’entraîner dur en cette période particulière. Formé au club, Ilario Ianora a vite fait l’unanimité.

Le jeune talent de 12 ans a intégré en septembre 2019 le centre de haut niveau de la fédération francophone (CHN). Nicolas Kossonogow l’a encadré durant deux ans avant qu’il franchisse cette étape importante. « Les gymnastes sont acceptés dès 12 ans au CHN », précise le formateur de l’Hémérocallis. « Il y est rentré un an à l’avance suite à une demande de ma part. J’entraîne depuis 30 ans et je me suis habitué à repérer les talents. Ilario présentait les aptitudes physiques et mentales pour prétendre au plus haut niveau. » Le Montois de 12 ans avait déjà signé des résultats probants avant de rallier le CHN.

Il a dominé la concurrence dans sa catégorie d’âge à l’échelon provincial. « Il a suivi les compétitions du programme A en 2019. Les mouvements sont exigés et peu de gymnastes sont capables de s’orienter là-dessus. Il a gagné le provincial avant d’accrocher la seconde place au niveau francophone. Il a terminé onzième lors du championnat de Belgique. » Ilario Ianora n’a pas eu la possibilité de s’exprimer en 2020 car les différentes compétitions sont tombées à l’eau à cause de la pandémie.

« Le top 10 belge »

Il en a profité pour évoluer dans les six agrès grâce à des horaires d’entraînement plus conséquents. « Je m’entraîne tous les jours », dit le gymnaste. « Je me suis amélioré à la barre fixe. J’ai appris à mieux maîtriser mes sorties aux barres parallèles. Avant, j’avais toujours une appréhension au moment d’aborder ce passage. Mon ambition est de me hisser dans le top 10 national en 2021 si nous avons l’occasion de disputer des championnats. » Ilario Ianora a participé samedi à une compétition en interne face à d’autres membres du CHN. Il a démontré qu’il avait les capacités pour remplir ses prochains objectifs. « Mais il n’y a pas eu de classement car plusieurs gymnastes étaient blessés. »

