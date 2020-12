L’entrée de Spiennes en travaux: les riverains mécontents

A Spiennes, on entre et sort du village par la même rue. - D.R.

C’est à hauteur du petit village de Spiennes que des travaux ont commencé sur la chaussée de Beaumont. Un chantier qui a surpris plus d’un riverain ce lundi matin. Le carrefour entre la N40 et la rue principale du village est particulièrement dangereux. Entre le manque de signalisation et la déviation mal pensée, les riverains ne sont pas contents.