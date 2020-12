Bâtiment Renouv’O à Mons: la Région wallonne louera pour plus d’1 million par an

La Région va bel et bien emménager dans le futur immeuble Renouv’O à Mons. Interrogé par la députée Jacqueline Galant, le ministre wallon Jean-Luc Crucke, en charge du dossier, a confirmé que le bail était signé. La Région va y louer un espace de 8.000 m2 afin de centraliser tous ses services de Mons. Le coût de la location sera d’un peu plus d’un million d’euros par an.