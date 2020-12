Arts martiaux: Jonathan Verheyen, de Saint-Denis, a remporté 13 médailles

Pour résister à la pandémie, rester en forme malgré toutes les privations inhérentes aux mesures sanitaires, rien de tel que la passion. Elle permet à de nombreux sportifs de se réinventer pour survivre, et même de remporter des titres. C’est le cas des arts martiaux.

En respectant les normes de sécurité, le Kung Fu Chang La Louvière de Maître Aziz n’a, pour ainsi dire, jamais interrompu ses entraînements. Sans réelles perspectives puisque toutes les compétitions ont été annulées les unes après les autres. Sans parler des déplacements. À partir de là, a germé l’idée de compétitions virtuelles en ligne, qui ont vite pris un caractère international. Séduits par la formule, les membres du Kung Fu Chang ont voulu tenter l’expérience. Aujourd’hui, ils s’en félicitent !

Pas moins de 30 médailles entre juillet et décembre 2020

Le concept ? Un élève se filme en pleine action, à plusieurs reprises éventuellement. Il choisit alors la meilleure séquence et l’envoie à des juges internationaux qui prennent le temps d’apprécier la prestation avant d’envoyer leur verdict. Et pour chaque compétition prévue, un classement est établi. À ce petit jeu, le Kung Fu Chang s’est illustré en remportant pas moins de 30 médailles, entre les mois de juillet et de décembre 2020, lors de huit rendez-vous organisés à travers le monde. « Nous sommes ravis de cette belle moisson, à laquelle nous ne nous attendions pas », explique Jonathan Verheyen, Louviérois qui habite Saint-Denis, près d’Obourg. « C’est d’autant plus gratifiant qu’il a fallu s’adapter. Avant la crise, nous avions déjà pas mal voyagé, ce qui nous avait valu des récompenses en forme, mais aussi en combat de Kung Fu. Ici, par la force des choses, seule la forme figure au programme ».

Une formule à ne pas oublier, si besoin...

Chaque élève louviérois a eu l’occasion de monter sur le podium. Un d’entre eux est sorti du lot pour avoir décroché, au total, 13 médailles et titres : Jonathan Verheyen, ceinture noire et instructeur chez Maître Aziz. Concrètement, il a remporté quatre médailles d’or, huit d’argent et une de bronze (voir ci-contre). La formule a donc amené les passionnés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Un one-shot ? « Nous espérons tous revenir à une situation normale, mais le concept a fait ses preuves pour pallier le manque de compétitions. Donc, si besoin, il devrait être à nouveau proposé ». C’est mieux que rien, non ?

F.Mi.