Basket: Mons-Hainaut se mobilise pour Viva For Life et prépare le match contre Alost

Pour la septième fois consécutive, BMH soutient l’action Viva For Life, chère à son principal partenaire Belfius. Et pour la quatrième fois en championnat, les Renards espèrent s’imposer, dimanche, face à Alost.

Le but de cette opération, démarrant ce jeudi, est de lutter contre la pauvreté qui touche les enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. « Nous ne dérogeons pas à nos convictions », explique Thierry Wilquin. « Comme nous ne pouvons pas organiser la vente de boules de Noël, des tombolas et la vente aux enchères des maillots, entre autres, à cause de cette fichue pandémie, nous vous demandons de faire un don de minimum 5 euros ». Il sera à verser sur le compte BE56 0682 2831 5088 avant ce jeudi 17 décembre en fin de journée. Sur la communication du virement, il y a lieu d’indiquer vos nom et prénom, ainsi que la mention don Viva For Life. Parallèlement à cela, on vous demande d’envoyer au club votre photo (un portrait ou un selfie) que l’on retrouvera en tribune, derrière le banc de nos joueurs, lors de la rencontre de ce dimanche face à Alost. « Il va de soi que l’intégralité des dons sera reversée à l’opération Viva for Life. »

Gare aux Okapis !

En attendant, Vedran Bosnic et son staff préparent donc la venue des Alostois d’Yves Defraigne à la Diamonte mons.arena. Pour des raisons de retransmission télévisée (Sporza, embl tv), cette rencontre se disputera, toujours à huis clos, ce dimanche, avec coup d’envoi à 15h30. À l’exception de Lorenzo Giancaterino et de Romain Bronchart, tout le monde était présent aux entraînements de ce début de semaine. Les Renards vont devoir se méfier des Okapis, sérieusement renforcés pour cet exercice. Dernièrement, la bande à Defraigne est allée s’imposer au Spirou Charleroi en match amical (52-66). L’ancien Montois Marlon Makwa a joué 15 minutes avec Charleroi et a été crédité de 8 pts et 3 rebonds. Du côté d’Alost, le meneur Mihailovic (16), ainsi que le nouveau pivot Badji (12), ont répondu à l’attente lors de cette partie.

À Louvain le 26/12

Pour Mons-Hainaut, cette rencontre face à Alost sera l’avant-dernière de l’année. Le samedi 26 décembre, les Renards se déplaceront à Louvain. Pour le reste, le programme de la trêve n’a pas été arrêté. « Nous recommençons en janvier avec deux matches contre Liège Basket. Ensuite, nous disputerons nos deux rencontres de coupe de Belgique face à Liège ou Alost, avant notre semaine européenne de fin janvier dont nous ne connaissons toujours pas la destination, la Fiba ayant allongé le délai de candidature jusqu’à ce vendredi 18 décembre ».

CHRISTIAN LAURENT