Hippodrome de Ghlin: «La Région wallonne a bâclé le dossier»

L’hippodrome de Wallonie est sans conteste l’un des plus beaux sites équestres de notre pays. Grâce à sa renommée internationale, il attire chaque année de nombreux cavaliers et de nombreux passionnés. Le site compte également l’une des trois écoles de maréchalerie en Belgique. Pourtant, il y a une semaine, la Région wallonne a annoncé qu’elle retirait ses parts (75,5%) et est donc en quête d’un repreneur. Une décision «incohérente» pour le député provincial Pascal Lafosse, qui s’inquiète de l’avenir du site.

