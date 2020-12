Des centaines de motards aux funérailles Hell’s Angels à Mons: des PV seront dressés

Les funérailles Hell’s Angels font polémique depuis samedi, date à laquelle a eu lieu le dernier hommage à Stéphane Raulier. Un nombre impressionnant de motards (plusieurs centaines) et de policiers était présent. Cela fait réagir une famille de la région qui, elle, n’a pas pu faire appel à des motards pour rendre hommage à leur défunt passionné. La Ville de Mons et la police fédérale assurent qu’il ne s’agissait nullement d’un rassemblement autorisé. Les identifications de ceux qui n’ont pas respecté les mesures sanitaires, sont en cours! Plus de 220 personnes ont déjà été identifiées.

*** ******** ****** *** ***** ****** *** ****** ** *************** ** ** ************ ************ ********** ********* ******* *** ********* ** ******** ** ** **** *** ************ ** **** *********** ** ****** ** *** ******* ** ***** ** ******** ******** ******** **** *** ****** ** ******* ******** *** ******** ******** ****** ** *********** ****** ** ******** ** ** ************ ** ***** ** ****** ************** ** ******* ** ** ********* ******** ******** ********** ** ************* ********* ********* ******* *** ******* ********** **************** Lire aussi Gros déploiement policier à Mons et dans le Borinage ce samedi ******** **************** ********* *** ******* ** ** ******* *** ***** ******* ****** ********* ** ***** *** ******* ***** ** ******* ** **** ****** *** *********** ** ***** ** **** ** ****** ********** ***** ********* ** ******* **** *** ******** *** ******* ** ******** ** *** ** ************ ** ******* ************ *************** ** *** ******** **** **** ********** * * **** ****** **** **************** ** ************* *** **************** ** *************** ** ************* ** ******* ** ** ****** ********** *** ****** *** ***** ** ***** ** **** ** ***** *** ********** ************** ******* ** ***** ** *** ***** ***** ***** ********** ** ***** ** **** ********************** ** *** ******* ***** ***** ****** ** ************* ********** *** ***** ********* ** ***** ******* ****** **** *** ************* ********** **************** **** *** ***** ************ *** ************* *** ******** ** ****** *************** ** ** ******* * *** ******** ** ******** **** ** ***** ** ***** ******** ** ****** **** ******* * * ** ******* **** *** ***** ** ******** ******* ** ****** ********** *** * ******** *** ************ ** ************* **** *** ***** ******* ** *** ************ **** ******* **** ********* *** ******** ** ****** *** ******* ** ** *** **** ********* ** ****** ** ** ********* ** ************** ** ************ ** ***** *********** ********** *********** ** ***** *** ******** *** **** ************ ******* ******** ** ******** ********** ********************* **** ******* ** ****** *********** ***** **** ************ ******** ** ************* ** *********** *** ** ****** ** ********* *** *** ******* **** ******* *** **** ****** ********** ************* ** ****** ********** ******* *** ** **** ******* ********* ********** ******** * ***** *** ** ***** **** ******* *** ********** ********* ** ******* *** ** ***** *** ******** ** ****** *** ************ ******* ** ** *** *** ******* ********** ****** ************ **** ** *** ********** ** * **** *** ******************** ** ***** *** ********************** ** ****** *********** ** ************* **** *** ***** ** ****** ******* *** ** ***** ************** ****** *** ********* *** ******* *** ********* *** ******* ********** ** ******** ***** ****** ** * * **** ******* *** ******* **** ***** *** ********* *** ******** *** ********* ** *********** **** ******* ********** ** ****** *** ******** ** ****** ******** ** *** ********* ************* ************** *** ********* **** ******** ** *********************** ******** ** ****** *********** ********* ****** ********* ** *** ** ***** ***** ** ** ******* ** ********** **** *** ******** ** ******* ********** **** ** ******** *** ****** * ***** ** ************* *** ******** *** ************* **************** *** *************** ****** ****************** ******** ********* ****** *********** ************ *** ***** ******** **** ** ************* **** ************ *** *************** **** ******** ** ******