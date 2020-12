Les Francs-Tireurs de Frameries perpétuent la tradition

Le club des Francs-Tireurs de Frameries est un pilier du paysage sportif de la région. Cette société dédiée au tir de précision est le théâtre depuis trois ans du championnat du Hainaut du tir à air comprimé. Installé à la rue de Mons, le club, créé en 1971, n’est pas loin d’atteindre la barre des 200 membres.

Le tir sportif fait partie de la longue liste des disciplines olympiques. Ce sport demande à ses pratiquants une concentration et une maîtrise importantes. Le club des Francs-Tireurs à Frameries, qui fêtera ses 50 ans en 2021, en est le principal ambassadeur dans la région Mons-Borinage. « Des amis, amateurs de tir de précision, ont eu l’idée de fonder la société lors d’une réunion dans le café dit le « Vieux Frameries » sur la grand-place », décrit Guillaume Charles, le président. « Albert Deneubourg est un des pères fondateurs tandis que Claude Moulin et Freddy Lebrun étaient des membres de la première heure. Le club s’est d’abord installé dans l’arrière-salle du café. L’association a connu une constante progression de 1973 à 1991 sous la présidence de Jean-Marie Horemans. Il a bénéficié de l’appui précieux de Max Bury de 1977 à 1982. Les activités de départ, à savoir essentiellement les tirs à air comprimé, sont devenues insuffisantes à un moment donné. Notre ASBL a dû trouver un nouveau local car les demandes étaient importantes pour le tir au calibre 22 carabine et avec les armes de poing. »

Le club framerisois est aujourd’hui installé dans un bâtiment de la rue de Mons. Guillaume Charles est de son côté arrivé à la présidence en 1998 suite au décès d’Alain Audin, son prédécesseur. L’homme fort des Francs-Tireurs a enregistré une hausse des affiliés au cours de cette dernière décennie. « Nous ne dépassions pas les 100 membres, mais nous en avions entre 185 et 190 au début de l’année. Nous avons 20 tireurs réguliers au niveau des armes à air comprimé et 80 pour les armes à feu. Les restrictions de police par rapport à la possession d’une arme expliquent cette augmentation. Elles stipulent qu’un propriétaire d’arme doit s’inscrire dans un club de tir pour justifier son port. Les personnes dans cette situation ont souvent plus de 60 ans. »

Neuf pistes de dix mètres

Les installations de la société framerisoise se sont développées. Elles comprennent neuf pistes de dix mètres dédiées à la pratique du tir à air comprimé. Des cibles électroniques donnent une visualisation directe du score. La qualité de cet équipement a permis aux Francs-Tireurs de récupérer l’organisation d’un événement majeur de la province. « Nous accueillons depuis trois ans le championnat du Hainaut. Cette compétition se déroule chaque début d’année. La fédération nous a confié la gestion de ce rendez-vous depuis l’installation de nos cibles électroniques. Elles permettent d’éviter toute forme de contestation vu que ce n’est pas une personne qui vérifie les points. Nous avons aussi quatre pistes pour les tirs avec des armes à feu. Le tireur y a la possibilité de placer son carton à une distance de 10, 15 ou 25 mètres. Il peut utiliser une carabine de calibre 22 ou des armes à poing allant du calibre 22 au 45 ACP. »

Les Francs-Tireurs de Frameries sont à l’arrêt depuis six mois. Guillaume Charles et ses membres espèrent regagner les pistes de tir le plus vite possible. Mais l’ASBL framerisoise a de quoi voir venir si la crise sanitaire perdure. « Des frais continuent à tomber mais nous ne sommes pas en péril », assure le président. « Nous devons économiser quand nous voulons apporter une nouveauté au local. Une cible électronique coûte par exemple 10.000€. Nous avons donc des réserves vu que nous étions dans cette optique de mettre des sous de côté. »

Grégory Lefrancq