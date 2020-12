Mons: un test de distribution des vaccins Pfizer à l’hôpital Ambroise Paré

Un test logistique de la distribution des vaccins Pfizer, factices pour l’occasion, a été réalisé jeudi dans les trois Régions de Belgique et en Communauté germanophone. L’objectif était de tester le processus de stockage et de distribution au départ de Pfizer à Puurs jusque dans des maisons de repos, via des hubs régionaux. A Mons, les vaccins factices sont arrivés à l’hôpital Ambroise Paré ce jeudi matin. Ils ont ensuite pris la direction de la maison de repos «La bonne maison de Bouzanton».

