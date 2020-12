Grosse opération policière contre un gang de voleurs à Mons et dans le Centre

Le procureur du Roi a annoncé ce jeudi soir qu’une vaste opération de police judiciaire a mis en lumière les activités d’une organisation criminelle sévissant dans toute la région. Plus d’une centaine de policiers sont intervenus, douze perquisitions ont été menées, cinq personnes interpellées... Et une véritable caverne d’Ali Baba saisie: armes, voitures, or, GSM, seaux et verres à champagne...

** ***** ** ********* **** ** * ****** ** ****** *** ********** ** ****** ********** ** ****** ********* * ***** ************ **** ** ***** ******* ******** ****** ** ******* ******* ********* ** *** ** ****** ******* ** ** ***** ******* ** ****** ****** ***** ****** ** ******* * ******** ** ********* ** **** ************** * ***** ****** *** *** ******** ** ** *** ************ **** ** ********* ** *** ** **** *************** ******* ****** **** ********* *** ******* *********** *** ************* ** ****** ** ********* ** ** ** *** ***** ** ** ** ********* ******** *************** *** ***** ** ****** ** **** ** ** ** ********** *** ******** ** ********* ************* ******* ** ** ********* ***** ** ** ****** *********** ** ***** **** ******* ******** ** ********* *** ***** ********* ************ * *** ** ******** *** ********** ******* ************ ********** ****** **** ***** ** ******** ************ ** ***** ****** ** ***** **** ****** ******* ** ******************* * *** ********* ** **** ********** ** *********** *************** *** **** *** ** ********* **** ** ** ********* **** ** ***** ****** ****** ********* * **** **** ********** ** ******** ** ********** **** *** ********** ** ********** ** ******** * ** *** ********* ** ******** ** ******** ** ******* **** ** ********* ***** ** ** ********* * **** **** ** ********* *** ********* ** ******** ** ** *************** * ****** ********* ********** ****** * ** ***** *********** ** *** ****** ***** ** **** *** **** ** ********* ** ******* *********** ** **** ** ** ** ** ********* ***** ***** ************** **** *************** *** ** ************* *** ********** ******* ************ ********** ******** ** ************************ ** *** **** *************** *********** ** ** ********* *** ****** ********* ** *********** ********* * **** ***** ** ***** ** ** ******* ** **** ** ** ***** ** ***** ******* ** **** ********* * *** ******* ** ********** ****** ** ********* *** **************** *********** ** **** *** * **** ****** * ******* ***** * *** **** * ******** ** ******** * **** **** * **** ****** * **** ***** ****** * **** ******* * ** ********** ******* ** ******* ** ******** ******* ******** ** **** **** ****** ********** * **** ****** ** ****** ***** ****** * ** ******* **** *** **** ** ****** **** ****** ** ************ ****** * ** ************* ***** ** ******* ** ********* *** ***** *** ********** *********** *********** ****** *********** ****** ** ******* ******* ******** *************** * ** ********** ******* ******************* ******* ** ****** ** *** ********** ****** * **** ***** ** ******* * *** ********* ****** ******* ** ******** * ** **** ** ********** ** * ****** ** **** ************* ********* *** *** ******* ****** ***** **** * ** ********* ************** *********** *** ********* ** *** *** ******** ** ****** * ** ********* ************ **** ** ******* ** ******** * *** ******* ** **** * ** ******** *** * *** ******* ** ****** ** ********* * *** ******* ** ***** ** ********* * *** ******* ** ****** ** ********** ****** ********* *** ** ****** *********** ****** ******** *** ***** ******** *** ** **** **************** ***** *** ***** ******* **** ****** ********** ** ** ********** ******** **** ******** **** ********** ********* ***** *** ***** ******* ** ***** ** ********** **** ********* *************** *** ***** ************ *** ********* *********** *** *** *********** *** ***** *********** ****** ********** ** ******** ** ************ ********** ** ** ** *** ************ ******** ************ **** ** ********* ** ** **** ****************