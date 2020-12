Futsal: quelle est la popularité des clubs de Mons-Bo sur les réseaux sociaux?

Adriano Poli et Sainte-Odile ne négligent plus l’apport des réseaux. - G.L.

Facebook offre un bon indicateur pour mesurer la popularité des clubs sur les réseaux. Porte-drapeau de la région Mons-Borinage, Sainte-Odile Jeunes Dour a décidé de mettre les bouchés doubles pour séduire en dehors des terrains, via sa page. Avec plus de 1.600 abonnés, le club se classe en quatrième position des plus populaires de D1 sur la toile.