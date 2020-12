Mons: 1.200 boîtes remplies de réconfort à distribuer aux personnes précarisées

Il y a quelques semaines, Mohamed Aftouh et son ASBL « Les anges de Mons » lançait un appel aux dons et à la solidarité. Le but étant de remplir une boîte à chaussures avec des vivres ou des produits de première nécessité. Ce vendredi, les élèves de l’Institut Saint-Joseph de Saint-Ghislain ont déjà offert quelque 150 boîtes cadeaux. La distribution débutera dès lundi. De quoi ravir de nombreuses personnes dans le besoin en cette période difficile.

