Mons-Centre: cela a commencé par une attaque à la voiture-bélier au casino!

C’est une vaste opération policière qui a été menée ce mardi, dès 5 heures du matin, dans le cadre de l’enquête sur la tentative de vol commise au casino Golden Palace à Quévy, en août dernier. La tentative de vol était en fait une attaque à la voiture-bélier. Les auteurs ont tenté de pénétrer dans le casino mais n’y sont pas parvenus. En exploitant toutes les images et les traces, les enquêteurs sont remontés jusqu’à une organisation criminelle active dans toute la région. Plus d’une centaine de policiers ont été mobilisés, et pas mal de biens ont été saisis: voitures, armes, argent…

