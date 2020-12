Flora Leturcq, la pasionaria du théâtre patoisant

Alain Jouret vient de publier dans les annales 2020 du cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et sa région une superbe étude sur Flora Leturcq. En un peu plus de cent pages, il décrit la vie de cette icône du peuple borain, celle qui s’est illustrée sur les planches du théâtre patoisant et de la chanson boraine, difficile d’oublier cette superbe chanson qui évoque le Caillou-qui-bique, un lieu où se rendaient en train dès le bon temps les mineurs borains.