Mons: l’équipe du garage Kabakci a offert des repas chauds aux démunis

Ce vendredi soir, une belle surprise attendait la quarantaine de démunis accueillis à l’abri de nuit de la rue Henri Dunant. En effet, les responsables du garage Kabakci dont le siège social se situe à Mons avaient décidé d’offrir un repas et surtout un peu de chaleur humaine à toutes ces personnes qui souffrent en silence et qui n’ont pas toujours un toit et un lit. Un très beau geste donc que celui réalisé par la petite entreprise Kabakcicar et son personnel, lequel s’est mobilisé pour distribuer ces repas composés d’un demi-poulet, frites, compote et chocolat chaud accompagnés d’une cougnole. Le père Noël avait même effectué le déplacement pour distribuer tous ces cadeaux.

