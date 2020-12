Voici 10 idées cadeaux typiquement montoises et pour tous les budgets!

À Mons, rue de la Coupe, se tient un magasin rempli à craquer. Mons Où Venir est géré par Catherine Franeau et Laurence Leroy. En ces temps difficiles, elles n’ont pas manqué d’astuces pour vendre leur impressionnante gamme de marchandises, fabriquées par des artistes de la région. Si vous n’avez pas encore vos cadeaux et que vous cherchez des idées spécifiquement montoises, vous trouverez! Pour tous les budgets et pour toute la famille. Voici notre sélection.