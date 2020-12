Marcel, 62 ans, agressé dans son taxi par ses propres clients à Mons!

En 36 ans de carrière, Marcel n’avait encore jamais été agressé par l’un de ses clients dans un taxi. Et pourtant: samedi 5 décembre, deux individus l’ont fait. Ils lui réclamaient de l’argent. Marcel venait de démarrer sa journée, il n’avait pas beaucoup d’argent sur lui. Les deux hommes sont partis avec une cinquantaine d’euros, et lui ont fait une belle frayeur. Marcel a déposé plainte, et a repris le travail, la peur au ventre.

** ****** * ********** ****** ********** * **** ** ****** ** ** **** ** **** *** ********* ** ***** ** ******* ****** ******** *** ****** ** ** ******** **** **** ** ******* *** ****** ***** ******* ****** *** ***** ********* ******** ** ***** ** ****** ** ********** *** ** ***** ******* ********* ** *** ****** ** ***** ** *********** ** ******* * ****** *** *********** ******** ** ***** ******* ****** *** *********** ***** ** ** ***** ** ** ********* ******* ***** ******** ** ******* ***** ***** ***** ******** *** **** ********* **** ** ***** ** ********* *** ****** *** ******** ** ********* **** ***** **** ** *********** ****** ** ******* ** ******* * ***** *********** *** *** ******* ******** ************* *** ********* **** ** ** **** ** ***** ***** **** *** ************ ** ***** ******************* ******** ******* ********* ****** *** *** ****** **** ** ******* *** ******* *** * ********* ** **** ****** ********** **** *** ******* ** **** *** *************** ************* ** ***** ********** ****** ********* *** ******** *********** ** ***** ********* ** ******** *** *** ****** ** **** ** ****** *** ******* ** ****** ******* *** ***** ******** ****** *** ******** ******* ****** ****** ** ** ***** ** *** *********** ** ****** ******* ** ***** ** ** ********** ** ******* * ******* ** ****** ** ***** ****** **** ****** ** * ******* ***** *** *** ************ ** **** ****** ************** ** ****** ** ***** ** **** ** ** ** **** ************** ****** ***** *** ****** ** ******* *** ***** ** ********** ** *** ****** *** *** *** **** *** ************ ************* *** ********* **** ** ** **** ** ***** ********** *** ** *************** ** ******* *** ******* ** ********* *** ****** ** * *** *** ********* ***** **** *** ******** ****** * ** ** ** ******* ** * ******* ** ****** ** ********* ************** *** ***** ** **** ********** *** ** ** *********** ** ** ********* *** ******** **** ***** ***** ** **** *** *** ******* ** ******* *** *** ** *** ********** ****************** ****** ******* *********** ******* ***** *** ************ ******************** ** *** ******* ****** ** *** ** ******* ** ********* **** *** **** *** ******* ** ****** ******* * ****** *** ********* *** ******* ************ *** ***** ********* *** ** ********** ** ******* *** ******** ** **************** ******** ****** ***** *** ******** ** *********** ** ******* *** ** ******* ****** ******** ** *** ******** ********* ******* ****** ******* *** ** ******* ***** ****** ** **** ***** ** ******* ******* ***** ** ************ **** ***** ** ******* ** ********* *** ****** ***** *** ** ****** ** ******* ** ** **** ** ******** ** ******* **** ******** ********** ** ********** ****** * ****** ** ******* ****** ***** ******* ** *** ******** **** ** ***** ** *** ***** *** *** *********** ** ******* ******** *** ******** ** ** ******* ******* **** ***** ****** ***** ** ******* *** ****** *** ** ********* ** ********** *** **** ** *********** *** ** ******* **** ********* ** ***** ******* *** ****** * **** ** ***** **** ********* ** *********** ******* ***** ******* ** ***** ********** ****** * ** *********** ** ***************** ******* *******