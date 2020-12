Eugies: trois sorties de route dans sa façade en un an et demi

La semaine dernière, lundi 14, le conseil communal de Frameries débattait des problèmes de trafic automobile, et surtout de vitesse, sur la RN544 traversant Eugies. Le lendemain même de ce conseil, boum, un automobiliste perdait le contrôle de sa voiture et causait quelques dégâts à deux maisons qui se trouvent dans le tournant, aux 4 et 6 rue de l’Egalité.

