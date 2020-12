Frameries: le tennis s’estime oublié par la commune par rapport aux autres clubs

Le club de tennis de La Volée, installé à Frameries, est dans une situation financière compliquée en raison de la crise du coronavirus. Les responsables n’enregistrent plus aucune recette mais doivent continuer à payer des frais. Ils dénoncent le manque d’aide de la commune «alors qu’à l’inverse, d’autres clubs sportifs framerisois sont bien plus aidés». Un stade de 3 millions est par exemple prévu pour le football. Le club de tennis doit notamment payer un loyer. L’échevin des Sports Arnaud Malou regrette ces critiques et assure que la commune fait beaucoup pour les tennismen.

