Magalie Chasse, manager aguerrie au service du Rugby Club de Mons

Le club du Cramonciau, avec son nombre important d’affiliés, a la chance de se reposer sur plusieurs bénévoles. Chaque équipe possède bien évidemment son coach, mais aussi son manager. Cette fonction correspond à celle de délégué dans le football. Magalie Chasse remplit ce rôle depuis plus de six ans.

« J’accompagne les U18 où Loris, mon fils, joue », dit la Montoise de 45 ans. « J’ai toujours suivi son équipe. Je suis devenue manager quand il faisait partie des U11. Les responsables du club avaient demandé à l’époque s’il y avait des volontaires pour ce poste. Quitte à être au bord du terrain, je me suis dit que cela ne me coûtait rien d’apporter mon aide. »

Magalie Chasse veille à plusieurs choses pour faciliter le quotidien de son équipe. Elle ne prend pas sa mission comme une corvée. « Je me charge d’organiser le covoiturage quand il y a des déplacements, ou de compléter la feuille de match. Je prépare aussi les collations pour les joueurs et m’occupe de la gestion des maillots. C’est un plaisir de remplir ce rôle car il m’a permis jusqu’à maintenant de voir au plus près l’évolution du groupe de mon fils. Avec ses équipiers, ils forment une belle bande de copains. C’est aussi un bon poste socialement car je suis un relais envers les parents. »

« J’ai tissé des liens »

La bénévole de 45 ans n’aurait jamais imaginé vivre un tel scénario, elle qui ne connaissait pas le rugby avant son arrivée au Cramonciau. Elle a découvert le club montois quand son fils a débuté la discipline en U7. « J’ai découvert une chouette association avec un esprit très familial. La notion de sport collectif porte bien son nom au Cramonciau. L’interruption des compétitions et des entraînements chez les plus de 13 ans provoque un manque en ce qui me concerne. Cela change clairement notre rythme de vie. Bénévole ou non, j’ai tissé des liens avec plusieurs membres du club. C’est comme si je ne voyais plus mes copains, même si nous gardons un peu le contact via des mails ou des messages. » Magalie Chasse a trouvé une seconde maison avec le Cramonciau.

Grégory Lefrancq