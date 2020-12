Foot: généreux, les jeunes de l’USGTH et de Mouscron!

Une belle action, digne de l’esprit de Noël, a été menée ce week-end, à Tertre, en marge d’une rencontre amicale.

Samedi, le stade Bavier de Tertre a accueilli un match amical entre les U9 de l’USGTH et leurs homologues de l’Excelsior Mouscron. La rencontre a été l’occasion d’une collecte fructueuse de jouets et de nourriture à destination de l’ASBL « Accueil et Vie » située à Saint-Ghislain. Cette institution a pour objectif l’accueil de mères et d’enfants en difficultés sociales, psychologiques et familiales, et pour finalité leur réinsertion, à terme, dans la vie sociale.

C’est Sandro Angelini, le coach des jeunes Tertrois, qui a lancé l’idée. « Cela m’est venu ainsi, quelques jours avant la partie », explique-t-il. « Comme c’était le dernier rendez-vous de l’année 2020, juste avant les fêtes, j’ai imaginé cette initiative. J’ai d’abord fait comprendre à mes petits joueurs que le soir de Noël, ils allaient avoir la chance, eux, de découvrir plein de cadeaux. Je leur ai aussi précisé que tous les enfants de leur âge n’avaient pas nécessairement ce privilège. Dans la foulée, je leur ai proposé de donner un petit coup de pouce au Père Noël, qui n’avait pas reçu les lettres de ces enfants-là. Concrètement, je leur ai demandé d’apporter une denrée alimentaire et un jouet encore en bon état, mais qu’ils n’utilisaient plus. L’objectif est évidemment de déposer tous ces trésors au pied du sapin de l’ASBL « Accueil et Vie », afin que ses petits pensionnaires puissent aussi s’émerveiller ».

Mouscron impliqué

Sandro Angelini avait proposé à Mouscron de participer à l’action. Le staff de l’Excel a tout de suite marqué son accord. La délégation des Hurlus est donc arrivée, samedi, avec une voiture entièrement réservée au stockage. Elle était remplie de cartons ! « Au total, nous avons récolté quatre ou cinq caisses qui n’attendent plus qu’à être distribuées ». Un beau geste, assurément.

F.Mi.