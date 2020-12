Volley: l’ex-Montoise Charline Couppez s’épanouit dans le coaching

Charline Couppez a pas mal voyagé dans sa carrière, passant notamment par le club de Mons. Mais elle a fini par revenir là où tout a vraiment commencé, à Enghien.

En réalité, cela fait onze ans qu’elle arpente les terrains de volley, mais c’est à Enghien qu’elle se passionne d’abord, avant de se tourner vers d’autres horizons : « J’ai joué et ensuite je suis partie pendant cinq ans pour voir comment cela se passait ailleurs. À l’époque, Enghien ne me proposait pas ce que je voulais et je suis partie. »

Elle a alors passé trois ans à Tubize, et un peu plus d’une année à Mons : « Là-bas, j’ai décidé d’arrêter pour des raisons personnelles et sportives. Faire la route, c’était de plus en plus compliqué à gérer. J’avais besoin d’une pause. On m’a ensuite proposé de reprendre les garçons en P1 à Enghien. J’ai dit à mon copain qu’on pourrait faire ça ensemble, et c’est comme ça que je suis revenue à Enghien. »

Double casquette

Très vite, elle se tourne vers le coaching et prend en main de nombreuses équipes de jeunes : « J’ai un peu entraîné à Enghien, puis j’ai entraîné à Tubize. J’ai toujours eu les deux casquettes : joueuse et coach. La première année à Tubize, il n’y avait pas de projet pour moi comme entraîneur et j’ai eu l’opportunité d’aller à Barbar Ixelles, comme je suis à l’ULB. »

Dans sa carrière, c’était un peu une suite logique : « J’ai eu des blessures qui m’ont empêché de jouer. Entraîner m’a permis de garder le contact avec le volley. J’ai pu évoluer en tant que joueuse mais aussi humainement. On se rend mieux compte des difficultés des coaches. Cette double casquette permet d’apprendre plus de choses sur soi-même, de prendre plus de maturité. »

Une belle expérience

Dans sa carrière, elle a connu plusieurs titres, notamment aux côtés de son copain. Mais le fait le plus marquant est une victoire avec Tubize : « En tant qu’entraîneur. Le club n’avait qu’une seule équipe féminine, la P1 dames. Il n’y avait rien entre les jeunes et la P1. J’ai proposé au comité d’inscrire une équipe en P3 avec six jeunes filles. Les parents ont suivi. On a appris toute l’année, on s’est pris des taules toute l’année. Au final, à la fin de l’année, on a 20 joueuses. On décide ensuite de faire deux équipes, une plus forte et une d’apprentissage. Je garde le groupe fort et là, on gagne 3-2 ! Le dernier set, c’est 18-16 je pense, sur le fil. Ce premier match gagné avec une équipe qui partait de rien et qui a progressé, c’est incomparable. Pourtant j’en ai gagné, des titres. »

Jamison Lins