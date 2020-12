Basket: Raphaël Levêque, un supporter pressé de revenir à la Diamonte mons.arena

Suite à ce début de championnat flamboyant, c’est l’effervescence au niveau du sixième homme à BMH. Tous les supporters ont hâte de retrouver le chemin de la Diamonte mons.arena pour venir encourager l’équipe de Vedran Bosnic. Comme il fallait s’en douter, Raphaël Levêque fait partie des impatients.

Fan de longue date, « Rapha » râle de ne pouvoir assister à cette entrée en matière aussi prometteuse : quatre victoires en quatre journées de championnat. Le même départ que la saison dernière. « J’ai bien entendu pu suivre ces quatre premières journées à la TV, et le moins que je puisse dire, c’est que j’y ai pris mon pied. La cerise sur le gâteau a, bien évidemment, été cette victoire à Ostende. Je craignais aussi la venue des Okapis d’Yves Defraigne. Finalement, tout s’est bien passé grâce à un très bon collectif. J’ai donc hâte de revenir sur place et de ne plus devoir suivre l’équipe derrière le petit écran. »

En plus de la dynamique régnant dans l’équipe, Raphaël Levêque a été impressionné par la manière avec laquelle le groupe annihilait les velléités offensives de l’adversaire. « La défense reste la marque de fabrique du coach. Lors de ces quatre premières journées, nous avons encaissé 59 points contre Louvain, 68 face à Limburg United, 70 contre Alost et 72 à Ostende. En verrouillant à triple tour et en mettant des barbelés sur la route de nos adversaires, cela leur donne le tournis. Si Alost a été aussi mauvais au périmètre (2/14), c’est parce que nous ne lui avons pas laissé la possibilité d’avoir des shoots faciles. Le coach prend toujours des dispositions afin que la belle mécanique de l’adversaire ne puisse plus continuer à fonctionner normalement. »

« Le danger peut à nouveau venir de partout »

Après les départs d’Adamovic, Reinhardt et Freeman, on avait craint que l’équipe soit moins performante. « Ce qui n’est nullement le cas », ajoute Levêque. « Le danger peut à nouveau venir de partout. Une fois, c’est Auston Barnes qui se met en évidence. À Ostende, Arik Smith a été au-devant de la scène. Contre Alost, on a surtout vu Jabril Durham avec ses 19 points et ses 8 assists. Sans oublier Skylar Spencer, pas loin d’un double-double lors de chacune de ses sorties, ainsi que le reste de la troupe répondant à l’attente à chaque fois que le coach fait monter au jeu. Ainsi, Zac (17 minutes) s’en est sorti avec 7 pts, 2 rebonds et 2 assists face à Alost. Igor (15) est crédité de 8 pts et de 3 rebonds. Quant à notre bon vieux capitaine (11 minutes), il n’a rien loupé lors de sa dernière sortie : 1/1 à 1 pt, 1/1 à 2 pts et 2/2 à 3 pts. »

Christian Laurent