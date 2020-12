Un héros du confinement agresse son père et sa grand-mère: trois ans de prison requis

Une peine de trois ans de prison a été réclamée mercredi par le ministère public contre un jeune homme de Quiévrain, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mons pour avoir porté des coups à son père et à sa grand-mère, en août 2020, durant sa libération conditionnelle. La défense a plaidé une probation pour celui qui a créé une plateforme pour confectionner et distribuer des masques lors du premier confinement. Plus de 3.000 masques avaient été confectionnés et distribués dans la région de Quiévrain.

** ***** ***** * ***** ****** **** ****** ********** ** ** ***** **** **** ** ** ** ******** ** ***** ** ***** **** ******* ********** *** ***** ** ***** ********** ****** **** ** **** **** ** ********** ******* ********************** * ********* ** ******** **** ** *************** ************* ** ********** ****** * *** ** ********* ** ****** ********** ** ********* ****** * ******* ******* ***** ** ** *** ** ***** **** *** ******* ********* *********** **** ************ ** ***** **** ********* ** ** ********* ** ***** ********* ** ********* ********* ******** ***** **** **** ** *** ********** ** ********* ****** ******* ***** * ***** ********* ** ********* ** ******** ****************** *** ** ******** ************ **** ********* ********** ** ** ******** * ******** *** ****** **** ******** *** ********** ** *** ****** *** *** ** ****** *** ********* ******** ** ***** ****** **** ** ******* ************ ** ******* **** ********** ************ *** ** ***** ****** *** ********** **** ****** ** ********** *** ******** ******** ** ***** ***** ** ******* ***** ********* *** ********** ********* ********** ** ***** ***** ** ********* ** * ********* ** ****** ******* ** ************* **** ** ****** ** ****** **** **** ******* ********** ****** ********* ****** ***** ** ** *** ******** **** ***** ****** ******* ******* **** * ***** **** ******* ******** ** ***** ************** * ********* *********** *** ******* ******** ** ******* *** ********** ** * ******* *** ***** ** ** ************ ************** *************** ** *************** *** ********* * ***** ******** *** ** ********** ******** ** ** ********