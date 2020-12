Foot: le président José Canivet avait mené Flénu en Promotion

En matière de football, la région Mons-Borinage a connu quelques grands présidents, dévoués à leurs couleurs, mais sans jamais outrepasser les limites de leur fonction. José Canivet, qui nous a quittés ce samedi à l’âge de 90 ans, émarge à cette catégorie. Témoignage.

Bien connu et apprécié à Flénu parce que chaque habitant, ou presque, le consultait en cas de soucis de santé, le docteur José Canivet a également contribué à la renommée sportive de la commune. En dehors de la province, qui pouvait situer Flénu sur une carte avant que le Football Club intègre la Promotion, alors le quatrième échelon dans la hiérarchie nationale ? Les Montois y évoluèrent trois saisons, entre 1972 et 1975, sous la direction sportive de Michel Brouwez « Au total, j’ai passé cinq années à Flénu », rappelle ce dernier. « De très belles années, malgré des conditions assez difficiles. Le petit terrain (NDLR : où se trouve aujourd’hui le synthétique) n’était pas des meilleurs. En hiver, on le retrouvait régulièrement couvert de boue. Quand nous avons accédé à la Promotion, nous avons dû changer car cette aire de jeu n’était pas aux normes. Elle était trop petite, tant en longueur qu’en largeur ».

Médecin de famille

Michel Brouwez s’en souvient : il avait un bon feeling avec José Canivet : « Un excellent président à mes yeux ! J’avais les pleins pouvoirs au niveau des sélections, mais nous discutions souvent foot ensemble. Il regardait les matches et si, au repos, il estimait qu’une rectification s’imposait, il venait m’en parler et nous cherchions la meilleure solution. Le courant passait très bien ». À tel point que les deux hommes ne se sont jamais vraiment perdus de vue. « En plus d’être le haut responsable du club flénusien, José Canivet était aussi le docteur de famille, mon médecin traitant. Après cette belle expérience à Flénu, j’ai poursuivi ma carrière à Houdeng et au RFB, notamment. Mais cela ne nous a pas empêchés de rester en contact régulier. Oui, nous étions devenus amis ».

« Il aimait bien jouer aux cartes »

Un président comme on n’en trouve plus ? « En tout cas, il n’y en a plus beaucoup. Il s’investissait autant qu’il le pouvait alors que son boulot lui prenait déjà pas mal de temps. À cet égard, il n’hésitait jamais à se pencher sur le cas d’un joueur blessé. Il était vraiment multi-fonctions ». Évoquer cette période fait remonter d’autres bons souvenirs : « Il y avait un café en face de la gare qui faisait office de local du club. Tout le monde y repassait après les matches et les entraînements. José Canivet aussi. Et comme il aimait bien jouer aux cartes, nous nous mettions volontiers à table à ses côtés. C’était vraiment les belles années. À ce moment-là, il est vrai, le plus important était de prendre du plaisir sur le terrain. C’est pour cela qu’on s’entraînait et qu’on jouait. L’argent venait bien après, ce n’était jamais la priorité. Cela a bien changé… En tout cas, je n’ai pas le souvenir d’un quelconque souci d’argent entre un joueur et le président. Un grand monsieur, assurément ».

F.Mi.