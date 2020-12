Intermarché-Wanty Gobert est prêt à évoluer au plus haut niveau du cyclisme mondial

Comme prévu, l’Union cycliste internationale (UCI) a accordé la licence WorldTour à la formation Intermarché-Wanty Gobert. L’équipe du manager Hilaire Van der Schueren deviendra ainsi la troisième équipe belge, après Deceuninck-Quick Step et Lotto Soudal, à évoluer au plus haut niveau du cyclisme mondial. Une nouvelle aventure pour une formation qui garde ses attaches hennuyères, athoises comme montoises, via le groupe de Ronald Gobert.

*** ********** *** *** ******** * ******* ** ******* ********* ** *********** *** *** *********** ****** ********** ** ******* ** ************* ************ ** *** ****** ** ******* ******* ********** ********** ** ** ******* *** ******* ********** ******** *********** *** ********* ** ** ********** *** ******** ******* *** ***** ** ************ ********* *** ******** ******** *** *** ******** ** ****** ********** ** ********* ******* ****** *** ******* ** ** ****** ********** ****************** ****** ********* *********** ********* * ****** *** *********** **** *** ******* ********* ******** ****** ********** ** ***** ***** **** ****** ********* ** ****** ********* **** ** *** ** ******* ****** ** ****** ******** ******** *** ****** *** ******* ** **** ************ ******** ** ******** ********* *** ******** ****** ************** **************** ********* ** ***** ******************* **************** **************** *********** ************************* ********** * ************** ***** ********** ** ***** ***** ****** *** ******* ** ************ *********** ************** ********* ******** ************** ***** * ******** ******** ** ***** *** ******** *** *** ****** ** ******** ** ******* ********* ************** ******** * ****** * ***** ********** ******** ****** ******** **** **** ****** ***** ******* ** ** ************ ** ***** ********* ** ***** ************* ************** ****** ***** ********* ********* ***** ********** **** ********* *** ********* ** ******* ****** *** **** ******** ** ***** ******** ** *** ******** ** ************* ******* ****** ** ***** ** *** ******** ** *** ***** *** ********* *********** ******** ** **************** ******** ********* ********* ** **** ***** ** ********* ***** ****** ****** ** ********** *** ******** *** * ******* ***** ******* ********************* ****** ******** **** *** ******* ***** ****** ** ********* ********* ****** ** ********* ******** **** ** ********* ** *********** ********* *** ******** ******* *** ***** ******** ** *** ********* *********** ***** ***** ** ** ***** ** **** ***** ************** ******** ***** ****** ** **** ** ** **** **** * ***** *** ** *** *** ********* ** ******** **** ******** **** **** ** ******** ************ *** *** ********* **** ****** ** ******** ************ *************** *** *** ********* ****** ***** **************** ******************* **** **** ******* ** **** **** *** ******** *********** *** *** ******** ******* ** *********** ***** ******* ***** ****** ****** *********** ***** ******* ******** ** **** *** ******* ** ***** **** ******* ** **** *** ***** ** **** ****** **** ******* ***************** ******** ** ****** ********* ****** ** ******* ******** **** ****** ****** **** ******** ***** ****** *********** **** ** ************** ** ***** ********** **** ************ *** ****************** * ****** ********* ************** *********