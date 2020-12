Ath/Mons: c’est Charles-Maxime qui a préparé la meilleure bûche de Noël!

Charles-Maxime Legrand, chef pâtissier qui a notamment travaillé au Funambule et à la Tavola, à Mons, a participé à l’émission «La meilleure bûche de Noël», sur la RTBF. Il devait proposer deux créations à un jury de professionnels, composé de Pierre Marcolini (champion du monde 2020 de pâtisserie), le chocolatier Jean-Philippe Darcis et Valériane Greban (2ème du concours Le Meilleur Pâtissier 2018). Il a remporté le concours et depuis, les commandes n’ont fait que pleuvoir!

** ******** ** *************** ******** ** ********* ****** ** ****** **** ***** ****** *********** ****** ******** **** ***************** *** ****** ********* ** *** ****** ********** ** *********** ******** ********* ****** ********** ************** **** ******* *** ****** ********** ******* ************** * ********* ******** ********** ***** ** ************** *** ******* ********* *** *** ************ ****** **** ** **** ** *** ********** **** **** ** **** *** ****************** ** ******* ****** ******** ********* ****** ** ******* ******** ***** ** ****** ** ****** **** ** ******* *** *** ************ *** ******** ** **** ************** ** **** **** ******* ********** *********** ** ***** ********* ****** ** ***** ** ********************* *********** ***** **** **** ********** ** ********** ** **** ********** ** ********** **** *********** ** ******* *** ** **** ** *********** ** ***** *** ******* ** ****** ********** *** ********* ** ********** ***************** ******** ** ******* ** **** *** ****** *** ****** **** *** ****** ****** ** ************ ************ ******** ** ** **** *** ****** ** *** ** **** ****** ** **** ****** **** *********** ***** ******* ******** *** **** ** **** ** **************** ****** *** ******* *** * ******** ** **** ** ************** ** ***************** ****** ********** ******* *** ************** *** ** ****************** ********** ****** ****** ***** ** ********** ** ***** **** **** ******* ***** ******** ****** ** ****** *** ************ ** ******* ***** ** *********** **** *** *********** ** ********* ** *** ********* ****** ***** *** ***** ** ****** ********** *** ********* ********** ** *** ** ** ********* ** **** ** ****** ****** ******** ***** ********** ** ************ *** ******** ** *********** ** **** ****** **** ********* ** ******* ** *** ** ******** **** ** ******************** ********* *** ********* ****** ********** ************* ****** ** ********** ****** ******* *** **** *********** *** *** ******** ** *************** *************** *** ***** ****** *************** ** ** ************* *** ** **** ** ** *** ** **** ********* ***** **** *** ***** **** **************** ** ***** ************* ********* ** ***** *** ** **** * ** *** ***************** *************** ** ***** ** ****** **** ******* ******* ** ** ********* ** ****** **** **** ** * *** ******** *** ********* ** *** ****** ** ***** *** ** **** **** ** *********** ** ** *** ******** ** ******* **** ***** ******* ** ***** ** *********** ** * ***** *** ********* ** ******* ** ** ***** ******** ** ***** *** ************* * ******* ***** ** ***************** ****** ** ******** ** **** **** ** ********** **** ** ********** *** ***** ********** ** ********** **** *** ******** ******* ******** ** **** *** **** ***** ** **** ********* **** *** ******** ** ********** ** ******** ***** ** ** ******* **** ********** * ****** ********* ** **** ** **** *** ** ** ***** ***** ****** ** *** ***** ***** ********** *********** ** ********** ************ **** ** *********