Dour: l’escroquerie aux billets de 50 euros magiques!

Un billet de 50 euros, placé entre deux papiers blancs de la même taille. Un liquide magique orange pour asperger le tout, puis une rincette dans de l’eau tiède moussante. Et hop! Vous avez trois fois votre mise! Ce stratagème constitue une escroquerie culottée et très bien organisée qui a valu à Hugues, récidiviste de 40 ans, d’écoper d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 5 ans. Son acolyte Michel, quinquagénaire non connu de la justice, écope d’une peine de travail de 200 heures. S’il ne s’en acquitte pas dans l’année, il devra purger 2 ans de prison.

