Mons: elle a ouvert sa boutique depuis un an et n’a jamais pu se verser de salaire

25/12 21:00 → 28/12 01:00

Cette nuit et samedi matin, quelques plaques de glace pourront se former localement dans l'intérieur des terres. Cette nuit, on attend encore quelques averses de neige en Ardenne, au-dessus de 400m. Dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et surtout la journée de dimanche, d'importantes chutes de neige sont prévues en Ardenne avec, par endroits, possibilité d'une couche de neige fraîche autour de 15 ou 20 cm.