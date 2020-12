Zones de police: beaucoup d’effectifs pour un réveillon de Noël très calme

26/12 06:00 → 28/12 01:00

Dans le courant de la nuit et samedi matin, quelques plaques de glace pourront se former localement dans l'intérieur des terres. En Ardenne, au dessus de 400 m, nous prévoyons encore un risque de quelques averses de neige ce soir et cette nuit avec une accumulation parfois de plusieurs centimètres : Province de Liège : 0-3 cm Province de Luxembourg : 0-2 cm Dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et surtout la journée de dimanche, d'importantes chutes de neige sont prévues en Ardenne avec, par endroits, possibilité d'une couche de neige fraîche autour de 15 ou 20 cm.