Jemappes: des peines de travail pour des coups sur un militaire dans une disco

Couvert avec des pluies (modérées), puis temps plus sec depuis l'ouest. D'abord, des rafales de 70 km/h mais le vent diminuera assez vite.

Couvert avec des pluies en-dessous de 200 m, des chutes de neige fondante au-dessus 300 m et des chutes de neige au-dessus de 400 à 500 m. Au-dessus de 500 m, on observe une couche de neige de 10 à localement 15 cm. Il faudra également se méfier de la formation de congères rendue possible par un vent de sud particulièrement fort. Rafales jusqu'à 70 km/h.