Mons-Borinage: beaucoup de dégâts matériels suite à la tempête Bella

27/12 17:00 → 28/12 09:00

Jusqu'en début de nuit, nous attendons des précipitations régulières se faisant sous forme de pluie ou de neige fondante sous 400-500 m d'altitude. Par la suite, des averses suivront. D'ici lundi matin, sur une période de 24h, les cumuls de pluie pourront être compris entre 25 et 40 l/m² voire localement un peu plus sur le sud de la province de Namur et la province de Luxembourg.