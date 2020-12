Marie-Catherine, première infirmière vaccinée à Mons: «C’est un devoir de le faire»

28/12 15:00 → 29/12 08:00

Ce soir, une zone de pécipitations hivernales quittera l'est du pays avec de la neige au dessus de 400-500 m dans les provinces de Liège et de Luxembourg. Cette nuit, une nouvelle zone de précipitations hivernales glissera sur le sud du pays. Des chutes de neige se produiront surtout dans la province de Luxembourg et dans le sud de la province de Namur. La limite pluie-neige redescendra aux alentours de 200-300 m. Des plaques de glace pourront également se former de manière localisée sur tout le pays.