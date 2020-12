Accident mortel à Hyon: les familles voudraient savoir ce qui s’est passé dans l’auto

L’accident à Hyon a coûté la vie à Dylan, Andréa et Adrien (de gauche à droite). - E.G./D.R.

Bientôt quatre mois après l’accident qui a coûté la vie à Andréa Thirion, Dylan Garrido-Hinojo et Adrien Bucelli-Campus à Hyon, des questions restent toujours en suspens. Magali, la sœur jumelle de Dylan, voudrait savoir ce qui s’est passé dans cette voiture pour pouvoir commencer à faire son deuil. Elle n’est pas la seule en quête de vérité. Julie, la sœur d’Andréa, s’interroge aussi. Luca et Maxime sont les seuls survivants, et Magali aimerait savoir qui des deux conduisait: «Ils se renvoient la balle l’un à l’autre.»