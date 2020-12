L’ex-judoka Benjamin Harmegnies veut développer le jujitsu brésilien dans le Borinage

Il a ouvert un club à Colfontaine, Beast-Art Team, et a vite rencontré un certain succès. - S.BA.

Pratiquer un sport de combat et ouvrir un restaurant: en théorie, 2020 n’était pas compatible avec les projets de Benjamin Harmegnies. L’ancien judoka de haut niveau a pourtant réussi à créer un club de jujitsu brésilien, Beast-Art Team (Colfontaine), qui a vite obtenu du succès. Et son idée de restaurant reste dans les cartons et pourrait voir le jour en 2021.