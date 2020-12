Affaire Hakimi-Pauwels: seul Jamal, l’entremetteur, sera rejugé en appel

29/12 22:00 → 30/12 09:00

Cette nuit, on s'attend à de nouvelles chutes de neige en Ardenne (au-delà de 300 m d'altitude), qui conduiront à des cumuls de neige fraîche de 0 à 3 cm. Cette nuit, des plaques de glace pourront également se former par endroits, y compris en plaine. La vigilance sera donc de mise car les routes pourront être localement glissantes cette nuit et encore en partie mercredi matin.