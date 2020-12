Le Tennis Club de Quaregnon, club familial apprécié de tous

Il y a quelques années, le TC Quaregnon ne comptait qu’une vingtaine de membres. Aujourd’hui, plus de 80 passionnés et amis évoluent dans un esprit familial. Joueur du club depuis 1992 et président depuis 2015, Stéphane Dierick veut trouver une stabilité et continuer à développer l’esprit convivial du club.

Bien sûr, les clubs sportifs ont connu de grandes difficultés lors de la crise de la Covid. Heureusement pour le TC Quaregnon, il a pu organiser son tournoi qui a, en quelque sorte, sauvé sa saison. « Nous avions inscrit 12 équipes pour les interclubs. Quand ils ont été annulés, c’était une catastrophe. En tant qu’ASBL, les interclubs représentent la majorité de nos rentrées financières sur une saison. En temps normal, nous organisons un tournoi de simples et doubles mais cette année, nous avons réuni les deux catégories. Je pense que nous avons presque doublé les inscriptions par rapport à l’an dernier, c’est un soulagement. Je pense qu’il y a eu un vrai mouvement de solidarité entre tous les clubs de la région. Chacun représentait son club dans les différents tournois et donc, cela a apporté des joueurs supplémentaires. »

Évoluer, pas révolutionner

Le club a accueilli plus de 20 nouveaux membres cette année, notamment des joueurs de tennis de table. « Je pense qu’ils retrouvent la mentalité du ping dans notre club. Tout le monde s’entend bien, donne un coup de main et surtout, les prix restent attractifs à la buvette (rires). Il y a aussi le même esprit d’équipe et de solidarité qui règne dans notre club », sourit Stéphane.

Même s’il compte quatre terrains extérieurs, le club cherche une solution pour braver la pluie et le mauvais temps. « C’est en discussion depuis quelques années avec la commune mais le problème, c’est bien sûr le budget. Nous recevons de l’aide, mais la chose importante qui nous manque, ce sont des terrains couverts. Nous dépendons des autres clubs et même s’il l’entente est cordiale, nous aimerions devenir autonomes à 100 % », conclut le président du club.

